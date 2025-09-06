Haberler

SOLOTÜRK, Balıkesir'in Kurtuluş Yılında Nefes Kesen Gösteri Düzenledi

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK, Balıkesir Merkez Havalimanında etkileyici bir gösteri uçuşu yaptı. F-16 uçağıyla yapılan zorlu manevralar izleyenleri büyüledi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında adeta nefesleri kesti.

SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Balıkesir Merkez Havalimanında gösteri uçuşu yaptı. Saat 18.00'da pistten teker kesen SOLOTÜRK Binbaşı Erhan Aydemir'in zorlu ve eşsiz manevraları ile izleyenlerin adeta nefesini kesti. Özel modifiye edilen F-16 ucağı ile dünyada sadece SOLOTÜRK tarafından yapılan hareketlere imza attı. Balıkesirlilerin gösteri süresince adeta nefesleri kesildi. - BALIKESİR

