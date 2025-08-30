SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir Üzerinde Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir Üzerinde Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de heyecan verici bir gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar, F-16 savaş uçağıyla sergilenen akrobasi hareketlerini büyük bir coşkuyla izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı tek kişilik akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 103'üncü yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı tek kişilik akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Anıtkabir'de vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonları ile kaydetti.

"SOLOTÜRK'ün hayranıyım"

Gösteriyi izlemeye gelen Yusuf Tuğrul Demir, "SOLOTÜRK'ün gösterisini gerçekten çok efsanevi buldum. İlk geçişi, sonraki geçişleri, F-16'yı böyle kullanması pilotumuzun gerçekten çok gurur verici. İzleyince vatan coşkusuyla doluyorum. Zaten kendim de küçüklükten beri uçakları çok seviyorum. SOLOTÜRK'ün de hayranıyım" dedi.

Eray Özdemir, "SOLOTÜRK gösterisini çocukluktan beri çok severim. Hayalimdi olamadım ama burada gelip izlemek beni çok duygusallaştırdı" şeklinde konuştu.

Yalçın Düz ise gösteriyi izlemeye oğluyla birlikte geldiğini anlatarak, "Atatürk'ün izinde olmak bizi her zaman aydınlatıyor. SOLOTÜRK için de buradayız, pilot olmak istiyoruz çünkü. Onlar da bu ülkenin gururu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
