Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai mücadele kapsamında tuzak kontrollerini gerçekleştirdi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai mücadele kapsamında kullanılan tuzakların kontrollerini gerçekleştirdi.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yaygın olarak görülen zararlılara karşı etkin bir mücadele yürütebilmek amacıyla çeşitli alanlarda kurulan tuzakları yerinde inceledi. Yapılan kontroller sırasında, tuzakların işlevselliği ve zararlılar üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde değerlendirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere ve üreticilere, zararlılarla mücadelede etkili olan bu yöntemlerin önemini vurguladı.

Bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılmasının, tarımsal üretimde verimliliğin artmasına ve zararlı popülasyonlarının kontrol altında tutulmasına katkı sağladığını belirten yetkililer, çiftçilerin de bu sürece aktif olarak katılmalarının önemine dikkat çekerken çiftçiler de bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve ürün kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıyan kontrollerin devam edeceğini belirti. - AYDIN