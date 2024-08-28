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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Pamuk Zararlı Kontrollerine Devam Ediyor

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk zararlı kontrolleri ve desteklemeye esas ekiliş tespitlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarıkemer bölgelerinde pamuk ekim alanlarında zararlı kontrollerinin sürdüğü ve dikenli kurt zararlısı popülasyonunda artış gözlemlendiği belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede pamuk zararlı kontrolleri ve desteklemeye esas ekiliş tespitlerine hız kesmeden devam ediyor. Müdürlük tarafından yapılan son açıklamada, Sarıkemer bölgelerinde pamuk ekim alanlarında zararlı kontrollerinin sürdüğü ve dikenli kurt zararlısı popülasyonunda artış gözlemlendiği belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk üreticileri tarım müdürlüğü tarafından önerilen ilaçlama ve diğer mücadele yöntemlerini takip ederek ürünlerini zararlılardan korumaya çalışıyor. İlçe genelinde yapılan tespit ve uyarılar, pamuk üretiminde verimliliği artırmak ve zararlıların yol açabileceği kayıpları en aza indirmeyi hedefliyor. Pamuk üreticilerine uyarıda bulunan müdürlük yetkilileri, "Sarıkemer bölgelerinde pamukta dikenli kurt zararlısı popülasyonunda artış tespit edilmiştir. Üreticilerimizin ekiliş bölgeleri kontrol etmelerini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, zararlı kontrolü için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, üreticilerin düzenli olarak ekiliş alanlarını kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıkemer Ekonomi Söke Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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