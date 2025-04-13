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Söke'de Tavuk Döner Denetimleri Başlatıldı

Söke'de Tavuk Döner Denetimleri Başlatıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, tavuk döner kaynaklı zehirlenme vakalarına karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri döner satışı yapan işletmeleri denetledi. Hijyen kuralları, saklama koşulları ve gıda güvenliği kriterlerinin kontrol edildiği denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, son günlerde ülke genelinde tavuk döner kaynaklı zehirlenme vakalarının görülmesi üzerine harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki döner satışı yapan işletmeleri denetledi.

Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin saklama şartları, son kullanma tarihleri ve genel gıda güvenliği gibi pek çok kriter titizlikle incelendi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden herhangi bir duruma kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgularken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara da tavuk döner tüketiminde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5996 sayılı Kanun kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren döner satış işletmelerinin denetimi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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