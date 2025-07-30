Söke'de Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Söke'de Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Söke'de Türkiye İstatistik Kurumu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından genel tarım sayımına dair mahalle muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tarım sayımının önemi ve süreç hakkında detaylı bilgiler verildi.

Söke'de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Söke Temsilcisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Genel Tarım Sayımı hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, tarım sayımının amacı, kapsamı ve süreç içerisinde izlenecek yöntemler hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, tarım sayımının ülke genelindeki tarımsal üretim, işletme yapısı ve kaynak kullanımına dair güncel ve sağlıklı veriler elde edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Muhtarların süreçte aktif rol oynayarak mahallelerindeki üreticilerin doğru ve eksiksiz şekilde kayıt altına alınmasına katkı sağlayacakları ifade edildi.

Söke Ziraat Odası konferans salonunda yapılan toplantıda, muhtarlardan gelen soruları da yanıtladı ve 2025 yılı boyunca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme materyalleri dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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