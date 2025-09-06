Haberler

Söke'de Kurtuluş Günü Kutlamaları Uçak Geçişi ile Renklendi

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen kurtuluş günü kutlama törenlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip uçakların geçişi büyük yankı uyandırdı. Halk, uçakların gösterisini büyük bir heyecanla izledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kurtuluş günü kutlama törenlerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Uçak Geçişi, Sökelilere büyük gurur yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan halk, ilçe protokolü ile birlikte uçakların geçiş gösterisini izlerken, Söke'nin genelinden de izlenebilen geçişi vatandaşlar ev ve işyerlerinden de izledi. Uçakların çıkardıkları ses, geçiş sırasında yaptıkları manevralar vatandaşlardan bol bol alkış aldı. Özellikle alanda bulunun çocukların heyecanları görülmeye değerdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
