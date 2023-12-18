Söke Belediyesi, Çeltikçi Mahallesi Huzur Sitesi bölgesinde, 2 bin metrekarelik alanda modern bir park inşa etmek üzere çalışmalarına başladı. Parkta yürüyüş parkurları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve oturma alanları yer alacak.

Söke Belediyesi Çeltikçi Mahallesi'nde Modern Bir Park İnşa Ediyor

Söke Belediyesi, Çeltikçi Mahallesi Huzur Sitesi bölgesinde, 2 bin metrekarelik alanda modern bir park inşa etmek üzere çalışmalarına başladı.

Parkın yapılacağı alanda, Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek düzenleme ile birlikte, mahalle sakinlerinin keyifli vakit geçirebileceği bir alan yaratılacak. Yürüyüş parkurları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve oturma alanları, mahalle sakinlerinin nefes alabileceği bir alan tasarlanacak.

Parkın tamamlanmasıyla birlikte, atıl bir alan daha değerlendirilmiş olacak.