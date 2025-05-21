Sivas'ta Kaçak Sigara Üretim Dairesine Baskın

Kaçak sigaraları sararken yakalandılar

Sivas'ta kaçak sigara üretilen bir depoya yapılan baskında 4 adet sigara üretim makinesi ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ta kaçak sigara üretilen bir depoya yapılan baskında 4 adet sigara üretim makinesi ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde bir depoya baskın düzenledi. Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı yapıldığı düşünülen depoya yapılan baskında: 4 elektrikli sigara sarma makinası, 3bin 800 dal doldurulmuş makaron, 123 bin dal boş makaron ve 55 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 400 bin TL olduğu öğrenildi. 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.