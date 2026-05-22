Haberler

Sivas'ta her geçen yıl daha az bebek dünyaya geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre Sivas'ta canlı doğan bebek sayısı 2020'de 7 bin 598 iken 2025'te 5 bin 523'e düştü. Doğurganlık hızı da 1,64'ten 1,24'e gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta canlı doğan bebek sayısı son yıllarda sürekli düşüyor.

Kentte 2020'de 7 bin 598 olan canlı doğan bebek sayısı 2021'de 7 bin 167'ye, 2022'de 6 bin 704'e, 2023'te 6 bin 304'e, 2024'te 6 bin 108'e, 2025 yılında ise 5 bin 523'e geriledi.

Sivas'ta 2025 yılında dünyaya gelen 5 bin 523 bebeğin 2 bin 884'ünü erkek, 2 bin 639'unu ise kız oluşturdu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" da Sivas'ta son yılların en düşük seviyesine geriledi. Kentte 2020 yılında toplam doğurganlık hızı 1,64 iken 2025 yılında 1,24'e geriledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Hatay'da sele kapılarak kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Asi Nehri geri verdi! Selde akıntıya kapılan Deniz'den acı haber

Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı

Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı
Aziziye destanının kahramanı Nene Hatun'un arşiv görüntüleri ortaya çıktı

İşte Osmanlı-Rus Savaşı'nın kadın kahramanı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama