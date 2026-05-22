Sivas'ta her geçen yıl daha az bebek dünyaya geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta canlı doğan bebek sayısı son yıllarda sürekli düşüyor.

Kentte 2020'de 7 bin 598 olan canlı doğan bebek sayısı 2021'de 7 bin 167'ye, 2022'de 6 bin 704'e, 2023'te 6 bin 304'e, 2024'te 6 bin 108'e, 2025 yılında ise 5 bin 523'e geriledi.

Sivas'ta 2025 yılında dünyaya gelen 5 bin 523 bebeğin 2 bin 884'ünü erkek, 2 bin 639'unu ise kız oluşturdu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" da Sivas'ta son yılların en düşük seviyesine geriledi. Kentte 2020 yılında toplam doğurganlık hızı 1,64 iken 2025 yılında 1,24'e geriledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı