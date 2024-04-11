Sivas'ta doğan dana sıvı kaybı nedeniyle rahatsızlandı

Sivas'ta iki gün önce dünyaya gelen montofon cinsi dana, sıvı kaybı nedeniyle rahatsızlandı. Ramazan Bayramı olmasına rağmen danasını aracının bagajında veterinere getiren Şahmert Erarslan'ın merhameti, görenlerin içini ısıttı.

Sivas kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Hocabey köyünde montofon cinsi bir inek doğum yaptı. Ramazan Bayramı öncesi doğan ve Umut ismi verilen dana, bir süre sonra sıvı kaybı yaşamaya başladı. Vücut ısısı gittikçe düşen dana Umut, sahibi Şahmert Erarslan'ın fark etmesi üzerine aracın bagajında kent merkezine getirildi. Bayram nedeniyle kapalı olan Veteriner Kliniği açılarak dana Umut'un tedavisine başlandı. Vücudunda yaşanan sıvı kaybı nedeniyle titreyen dana Umut'un başından bir an olsun ayrılmayan Şahmert Erarslan'ın merhameti, görenleri duygulandırdı.

"Bana asıl bayram Umut iyileştikten sonra"

Rahatsızlanan danasını bayram olmasına rağmen Sivas'a getirerek tedavi ettiren Şahmert Erarslan, "Umut iki gün önce dünyaya geldi. Hastalanınca aracın bagajında Sivas'a getirdik. Umut'u kurtarmak için veterinere getirdik. Allah nasip ederse Umut'u kurtaracağız, sağlığına kavuşturduktan sonra güzelce besleyip satacağız. Adını yaşaması için Umut koyduk. Bugün bayram, eşimizi, dostumuzu ziyaret edeceğimize hayvanımızı aldık buraya geldik. Bayramımızı veteriner arkadaşımızla geçiriyoruz. İnşallah Allah şifa verir ve düzelir. Bayramın ilk günü eşi, dostu ziyaret edip büyüklerimizin ellerinden öpecektik. Başımıza böyle bir şey geleceğini hiç düşünmedik. Allah'ın dediği oluyor. Umut iyileştikten sonra eşi, dostu ziyaret ederiz. Bana asıl bayram Umut iyileştikten sonra" ifadelerine yer verdi.

Umut'un tedavisini yapan Veteriner Batuhan Ballıca ise, "Ufaklık sabah geldi. Normalde bayram nedeniyle kapalıydık. Dünden bugüne vücut ısısı düşmüş, dehidrasyon bayağı yükselmiş. İvedi bir şekilde kliniğe geldik ve serumlarla tedavisine başladık. Ufaklığın hastalığı 'E.coli' diye adlandırılan viral bir hastalık. Tedavisi devam ediyor. Geldiğine nazaran şu anki durumu gayet iyi, toparlamaya başladı" dedi. - SİVAS