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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Artış Gösterdi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Artış Gösterdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı DHMİ, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2025'in ilk çeyreğinde yolcu sayısının iç hatlarda %12, dış hatlarda ise %28 oranında arttığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk çeyreğinde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Ocak-Mart döneminde 94 bin 336'sı iç hatlara, 3 bin 213'ü ise dış hatlara olmak üzere 97 bin 549 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in ilk çeyreğinde 105 bin 255'i iç hatlara, 4 bin 107'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 109 bin 362 kişi faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı 2025'in Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 12, dış hatlarda yüzde 28 oranında arttı. Bahsi geçen dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 863, yük miktarı ise 888 ton olarak gerçekleşti. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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