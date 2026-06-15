Sivas Havalimanı'nda yolcu sayısı 5 ayda 186 bini aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının mayıs ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda mayıs ayında 41 bin 486 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 282, taşınan yük miktarı da 312 ton olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 186 bin 860 kişi olarak açıklandı. 5 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği bin 420, taşınan yük miktarı da bin 504 ton olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı