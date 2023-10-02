Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı'ndaki çalışmaları inceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol sahalarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin en büyük petrol rezervine sahip bölgeye çıkan Vali Cevdet Atay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Şehit Esma Çevik Kampı Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra sırayla Şehit Esma Çevik 17 nolu petrol üretim kuyusunu, sırmalı 6 nolu jandarma güvenlik kulesindeki yapım çalışmalarını, Şehit Esma Çevik 5 nolu petrol üretim kuyusunu, Gabar - Sırmalı mevkiinde devam eden yol ve altyapı çalışma alanını ve son olarak Şehit Esma Çevik 25 nolu petrol üretim kuyusu alanında incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.

Vali Atay, bölgede çalışanlarla görüşüp başarılar diledi.

Vali Atay'a; Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ve İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Müdürü Muzaffer Elçi eşlik etti. - ŞIRNAK