Şırnak'tan Medine'ye İlk Doğrudan Umre Uçuşu Gerçekleştirildi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, bölge için tarihi bir ana tanıklık etti. Şırnak'tan Medine'ye ilk doğrudan umre uçuşu 194 yolcu ile gerçekleştirildi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında düzenlenen coşkulu uğurlama töreninin ardından, umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket etti. Vatandaşların, daha önce aktarmalı olarak yapmak zorunda kaldıkları bu kutsal yolculuğa artık direkt uçuşla başlamaları, hem zaman hem de konfor açısından büyük bir kolaylık sağladı. Bu doğrudan uçuşların başlamasıyla, Şırnak ve çevre illerde yaşayan vatandaşların hac ve umre ziyaretlerini çok daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerinin yolu da açılmış oldu.

Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel ile il ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte umreye gidecek olan 194 yolcu için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak'tan Medine'ye gidecek olan umre yolcularını göndermenin sevinci heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Şırnak'tan umreye insanlarımızı, milletimizi, gençlerimizi gönderiyor olmamız bizim için çok büyük bir kolaylıktır. Umrenizin kabul olmasını temenni ediyorum ve hepinizi sağ salim güzel ve mutlu bir şekilde dönüşünüzde de inşallah karşılamayı bekliyor, hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum dedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında tarihi bir güne tanıklık etmenin sevincini yaşadığını ifade eden Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, " Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'mızdan Suudi Arabistan'ın Medine şehrine ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hepimiz sizleri yolcu ederken bu tarihi ana şahit olmak için toplandık. İlk uçuşumuzda 194 yolcuyu kutsal topraklara uğurladık. Bu ilk uçuş ama devamı da gelecek. Bir sonraki günde de 220 yolcuyu kutsal topraklara göndereceğiz. Bu şunu gösteriyor, Şırnak tüm sektörlerde olduğu gibi Ulaşımda da değişiyor ve gelişiyor" diye konuştu.

Türk Hava Yollarının Şırnak'tan Medine'ye yapacağı ilk uçuşunun yolcuları olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İdilli imam Abdurrahim Gün, "194 yolcu ile buradan direk aktarmasız olarak Medine'ye gideceğiz. 20 gün umrede kalıp Cidde'den tekrar buraya direk olarak dönüş yapacağız. Buradan çok kolay bir şekilde gideceğiz hem de havalimanı çok güzel. Bu da Şırnak için büyük bir gurur ve büyük bir hizmettir" şeklinde konuştu.

Şırnak'tan kutsal topraklara gitmenin kendileri için gurur verici bir adım olduğunu belirten Eylül Tayşun, "Bu benim ikinci gidişim ve heyecanım hala ilk günkü gibi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Buradan gitmek daha kolay diğer türlü aktarma yaptığımız da aşırı yoruluyorduk. Hacılarımız da genelde yaşlı oldukları için çok yoruluyorlardı. Biz genciz diye idare ediyoruz derdik ancak onlar yaşlı olduğu için biraz daha zorlanıyorlardı. Ama buradan gitmek çok daha rahat ve kolay ve çok güzel oldu bizim için" dedi.

Bu akşam Medine'ye gitmenin heyecanı içerisinde olduğunu belirten Leyla Birlik ise "İlk Medine'ye uçuş olacak aktarmasız. 194 yolcu ile beraber gidiyoruz. Bu uçuşun gerçekleşmesine katkı sağlayan ve havalimanına gelip bizleri uğurlayan Şırnak Valisi Birol Ekici'ye, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'e, turizm şirketi yöneticilerine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Yorulmadan Medine'ye geçiş yapacağız. Herkes ibadetini yapacak. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Emekli imam ve kafile başkanı Şerif Ciro ise ilk defa Şırnak'tan Medine'ye bir hacı kafilesini kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu bizim için güzel bir umut, güzel bir hava ve güzel bir seferin başlangıcıdır. Daha önce umre seferlerimizde aktarmalı olarak giderdik buradan İstanbul'a. İstanbul'da da uzun bir zaman bekleyip öyle kutsal topraklara gidiyorduk. Ama bugün bu şansı, bu fırsatı bize yaşatanlara ve emeği geçen başta Şırnak Valisi ve Havalimanı Müdürü olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şırnak'tan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gidecek olan 194 yolcu güvenlik ve pasaport işlemlerinin ardından gece saat 03.30'da Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Medine'ye uğurlandı. - ŞIRNAK