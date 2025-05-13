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Şırnak'ta Engelli Bireyler için Eğlence Dolu Etkinlik

Şırnak'ta Engelli Bireyler için Eğlence Dolu Etkinlik
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Cizre'de engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte, görme engelli sanatçı Sıddık Barkın'ın sazı eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Dernek Başkanı, engelli çocuk sahibi annelerin karşılaştığı zorluklara vurgu yaptı.

Şırnak'ta engelli bireyler ve ailelerine etkinlik düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde engelli çocuklar ve annelerine etkinlik düzenlendi.

Cizre Engelliler Spor Derneği ve Kızılay Cizre Şubesi'nin düzenlediği etkinlikte engelli bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi. Dengbej Evi'nde gerçekleşen etkinlikte, engelli fertler ve aileleri, görme engelli sanatçı Sıddık Barkın'ın sazı eşliğinde coşkuyla halaylar çekti.

Dernek Başkanı Necmettin Özen, her türlü zorluğa göğüs geren cefakar anneleri ağırladıklarını söyleyerek, "Akademik çalışmaların da gösterdiği gibi, engelli bir çocuğa sahip olmanın bir anne için sadece sevgi ve şefkat değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve sürekli bir mücadele anlamına geliyor. Fiziksel yorgunluğun yanı sıra, sosyal izolasyon, ekonomik zorluklar ve en önemlisi, geleceğe dair duyulan derin kaygı bu annelerimizin omuzlarındaki ağır yükü oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - Yerel
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