Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Aile Sumağı Kurutup Satıyor

Şırnak'ta Aile Sumağı Kurutup Satıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan bir aile, yaz aylarında köye gelerek topladıkları sumakları kurutup satarak geçimlerini sağlıyor. Kanser hastası eşinin tedavisi için maddi zorluk yaşayan ailenin hikayesi dikkat çekiyor.

Şırnak'ta bir aile topladığı sumağı damda kurutup satarak geçimini sağlıyor.

Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde kalan bir aile, sonbahar aylarının gelmesiyle beraber bahçelerinde yetişen sumakları toplayarak kurutup satmaya çalışıyor. Heybet Sağat adındaki kadın Silopi'de kaldıklarını yaz aylarında köye geldiğini söyledi. Sağat, "Köyümüze yaz aylarında geliyoruz. Kanser hastası eşimi tedavisi için kızım sürekli İstanbul'a götürüyor. Maddi durumumuz iyi değil. Oğlum askerde, mecbur sumak toplayıp satıyorum. Kilosunu 200 liradan satıyorum. Eşim tedavi için Silopi'de kalıyor, ben de buradayım" dedi.

Uludere ilçesindeki köy evinde kalan aile, damda sumakları toplayıp eledikten sonra kurutmaya bırakıyor, ardından satışını yaparak hastanın ilaç ve yol masraflarında kullanıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Uludere Sağlık Tarım Yerel Yaşam

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek 'Maaşta kesinti' iddiası

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

 İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Erdoğan'la ilgili soruya tek kelimelik Türkçe cevap verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomenin bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });