Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Ekim'de 36 Bin Yolcu Ağırladı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Ekim ayında 36 bin 338 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Ekim ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; havalimanının ekim ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 338, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 776, dış hatlarda da 4 olmak üzere 780'e ulaştı. Yük(Kargo + Posta + Bagaj)trafiği ise 380 ton oldu. 2024 yılının ilk 10 ayı (Ocak-Ekim) döneminde ise yolcu trafiği 365 bin 498, uçak trafiği 6 bin 808, yük trafiği ise 3.689 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK