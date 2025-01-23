Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Hükümlüler Ekonomik Kazanç Sağlıyor

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ekmek fabrikasında çalışan hükümlü ve tutukluklar, hem meslek sahibi oluyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 14 hükümlü ve tutuklu ekmek fabrikasında çalışıyor. Hükümlü ve tutuklulardan 9'u, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta da eğitim görüyör. Hükümlü ve tutukluların çalıştıkları gün sayısı kadar hesaplarına maaşları da yatırılarak, gelir elde etmeleri sağlanıyor.

Şırnak T Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Serkan Kengil, Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ekmek fabrikasında günlük olarak 3 bin 200 ekmek ve 350 adet simit-poğaça üretimi yapıldığını ifade ederek, "Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun hizmet veren ekmek fırınındayız. Ekmek fırınımızda Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin günlük iaşelerinde kullanılan ekmeğin yanı sıra personelimizin ve lojmanda kalan sivil vatandaşlar ile Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü tutukluların faydalandığı simit poğaça üretilmekte. Günlük 3 bin 200 ekmek ile yaklaşık 350 adet simit-poğaça üretimi yapılmaktadır" dedi.

Ekmek fırınında çalışan 9 hükümlünün aldıkları sertifikalarla tahliye olduktan sonra da ekmek fırınlarında çalışabileceklerini belirten Kengil, "Fırınımızda 14 adet hükümlü çalışmakta. Bu 14 hükümlü ve tutuklularımızdan 9'u Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı infaz koruma memuru arkadaşlarımızdan birinin vermiş olduğu eğitimle sertifika alıp, dışarıda bu sertifika ile çalışabilmekte. Şu anda ekmek fırınımızda 9 hükümlümüz bu eğitimlerden faydalanıyor" diye konuştu.

Ekmek fırınının hükümlü ve tutuklulara üç yönden katkıda bulunduğunu belirten Kengil, "Ekmek fırınımızda çalışan hükümlü tutuklulara ekonomik olarak aslında üç yönden katkıda bulunmaktayız. Birincisi sigorta olarak kaza sigortası ve kısa dönem sigortasından faydalanmaktalar. İkinci olarak kurumumuz Ceza İnfaz Kurumu olduğu için iaşe bedeli olarak belirlenmiş olan 6 aylık iaşe miktarı iş yurtları tarafından karşılanmakta. Bir diğeri de hükümlü tutuklulara çırak, kalfa ve usta olarak belirlenmiş olan üç kademede maaş olarak ekonomik katkı sağlamakta ve her ay kendi hesaplarına belirlenmiş olan maaşlar yatmaktadır" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK