Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Küçük: "Sinop Büyüyor Ama Kontrolsüz Büyüyor"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, kentte turizm sektörünün yönetimsel ve yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sinop büyüyor ama kontrolsüz büyüyor gibi geliyor. Turistleri ağırlayacak otellerimiz var ancak onları eğlendirecek, vakit geçirecek mekanlarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz" dedi.

Sinop'ta turizm sektörünün mevcut durumunu değerlendiren Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, ekonomik ve sosyal sorunların turizm alanına da yansıdığını söyledi.

Kentteki turistik alanların kullanımına ilişkin eleştirilerde bulunan Küçük, Pervane Medresesi'nin turizme kapatılmasının önemli bir kayıp olduğunu savunarak, "Medrese şu an turistik anlamda kaybedilmiş durumda. Broşürlerden ve tanıtım materyallerinden çıkarıldığı söyleniyor. Ne yapılmaya çalışıldığını anlayamıyorum" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Küçük, kentte sosyal bir çözülmenin de yaşandığını öne sürerek, "İnsanlar sürekli bir şikayet karmaşası içinde. Herkes birbirini şikayet ediyor. Sinop samimi bir kent olduğu için bu durum burada daha fazla hissediliyor" ifadelerini kullandı.

"KRUVAZİYER GEMİLERİNİN GELMEMESİNDE LİMAN KAYNAKLI SORUNLAR OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Kruvaziyer turizminin de gerileme yaşadığını ifade eden Küçük, limanla ilgili çeşitli sorunların dile getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden 9-10 kruvaziyer gemisi gelirken şimdi hiç gelmiyor. Yönetimsel sorunlar olduğu söyleniyor. Limanla ilgili sıkıntılar var. Gemilerin burada ceza aldığı, kılavuz gemi eksikliği bulunduğu ifade ediliyor. Bunların ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ancak sonuç olarak gemiler artık gelmiyor. Ben bu sürecin yönetilemediğini düşünüyorum."

"YABANCI TURİSTLERLE İLETİŞİM KURACAK ALTYAPIMIZ YOK"

Sinop'ta yabancı turistlere yönelik hizmet altyapısının da yetersiz olduğunu dile getiren Küçük, "Dil bilen personel sayısı çok az. Turistlerle iletişim kurabilecek, onlara rehberlik edecek bir mekanizmamız yok. Bu nedenle gelen turistler sadece gezip gidiyor. Kent ekonomisine beklenen katkıyı sağladıklarını düşünmüyorum. Eskiden turist information ofisi Pervane Medresesi'ndeydi. Daha sonra taşındı ama şu an nerede olduğu bile tam olarak bilinmiyor. Bu da önemli bir eksiklik" diye konuştu.

"PLANLAMALAR UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLMEDEN YAPILIYOR"

Kentte alınan kararların yeterli planlama yapılmadan hayata geçirildiğini savunan Küçük, işletmecilerin bu nedenle mağdur olduğunu söyledi. Küçük, "Bir değişiklik yapılacaksa bunun önceden duyurulması gerekir. Bize bir ya da iki yıl önceden bilgi verilseydi hazırlığımızı yapardık. Ancak son iki ay kala alınan kararlar nedeniyle birçok işletme zor durumda kaldı" dedi.

Medrese çevresinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kapanmak zorunda kaldığını belirten Küçük, "Orada emekli kadınlarımız, küçük esnafımız vardı. Bir kısmı işletmesini sürdürebildi ama birçok kişi faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Yarısı kapattı diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA