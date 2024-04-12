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Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi öldü

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MUSTAFA USTA

Sinop'ta dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ölen 3 çocuk annesi Zahide Çetin, bugün Sazlı köyünde toprağa verildi.

Kaza, dün gece 21.00 saatlerinde Sinop merkeze bağlı Sazlı köyü Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyden hareket eden C.K. yönetimindeki araç Soğuksu mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 3 çocuk annesi Zahide Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan E.K,  yaralandı. E.K., 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Zahide Çetin, bugün Sazlı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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