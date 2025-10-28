Haberler

Sinop'ta Öğrenciler Deniz Altında Türk Bayrağı Açtı

Güncelleme:
Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Cumhuriyetin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında denizin altında Türk bayrağı açarak anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Su altındaki gösteri, duygusal görüntülerle dikkat çekti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojileri Bölümü ve Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında denizin altında Türk bayrağı açtı.

Sinop Üniversitesi Karakum Dalış Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler denizde Türk Bayrağı açarak anlamlı bir gösteriye imza attı.

Su Altı Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Şahin, akademisyenler Ömer Salih Aslan, Recep Öztürk, Bora Eyüboğlu ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Gülseren Kanşahin koordinesinde 35 öğrenci, özel ekipmanlarıyla su altında Türk Bayrağı açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

O anlar su altı kamerasıyla görüntülenirken, kırmızı-beyaz renklerin denizin maviliğiyle buluştuğu görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Su altındaki gösterinin ardından dalgıçlar, yüzeye çıkarak birlikte deniz üstünde de bayrakla kutlamalara devam etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

