Haberler

Sinoplu izcilerden zorlu kış kampı

Sinoplu izcilerden zorlu kış kampı
Güncelleme:
Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen 6 günlük kış kampında izciler zorlu doğa koşullarında hayatta kalma eğitimleri aldı ve farklı aktivitelerle öğrendikleri becerileri pekiştirdi.

Sinop'ta Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından organize edilen "Uzun Süreli Kış Kulüp ve Mahalli Kampı" gerçekleştirildi.

19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Sinop'un Sazlı köyünde kış şartlarında düzenlenen kampta izciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de zorlu koşullarda hayatta kalma eğitimleri aldı. Sazlı köyünün doğal ortamında kurulan kamp alanına Ayancık ilçesinden de yoğun katılım sağlandı. İzci liderleri Mustafa Şahin ve Orhan Çetin nezaretinde Ayancık Müftülüğü Karahanlı Oymağı'ndan 11 izci kış kampına katılarak çetin hava şartlarında kamp yapma deneyimi yaşadı. Kampın operasyonel sürecinde izci gönüllüleri Uğur Karadağ ve Ömer Faruk Özdemir destek ekibinde görev aldı.

Kulüp Başkanı Osman Toprak ve Türkiye İzcilik Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Abdulcelil Kalyoncu koordinesinde, Sinop Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün izinleriyle gerçekleştirilen kampın 6 gün 6 gece sürdüğü bildirildi.

Kamp süresince izcilere karda çadır kurma, ateş yakma teknikleri, temel düğüm çeşitleri, kar mağarası yapımı, gündüz ve gece doğa yürüyüşleri gibi uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca değerler eğitimi, bayrak törenleri, kamp ateşi etkinlikleri ve zorlu şartlarda yemek hazırlama faaliyetleriyle ekip ruhu ve dayanışma duygusu pekiştirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
