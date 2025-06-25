Sinop'ta İzcilik Kampında Bayrak Töreni Düzenlendi

Sinop'ta İzcilik Kampında Bayrak Töreni Düzenlendi
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Sinop'un Abalı köyünde gerçekleştirilen izcilik kampında bayrak töreni düzenlendi. Kamp, çocukların doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşamasını sağlarken, hayatı tanımaları açısından da önemli bir deneyim sunuyor.

Sinop'un Abalı köyünde düzenlenen izcilik kampında gerçekleştirilen bayrak töreni, doğayla iç içe unutulmaz anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen kampa katılan izciler, doğal yaşamın temel kurallarıyla uyumlu şekilde kamp hayatı sürdürüyor. Törene, izcilerin marşlar eşliğinde kamp alanına bayrak ve flamalarıyla giriş yapmaları renkli görüntüler oluşturdu. Liderlerine tekmil veren izciler, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çekerek töreni başlattı.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kampın çocuklar için sadece bir doğa etkinliği değil, aynı zamanda hayatı tanımaya yönelik önemli bir deneyim alanı olduğunu vurguladı.

İzciler, kamp sürecinde yakacak odunlarını kendi imkanlarıyla temin edip yemek sonrası ekipmanlarını temizlerken, doğadan topladıkları malzemelerle depolama alanları da inşa etti.

Düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, İl Müftüsü Paşa Bektaş ve kurum personeli de katılarak izcilerle birlikte etkinlik alanında gözlemlerde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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