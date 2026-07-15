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Erfelek Barajı'ndan Su Alamadığını Öne Süren Sinoplu Çiftçi Ürününü Kaybetmek Üzere Olduğunu Bildirdi

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Sinop'un Hacıoğlu Köyü'nde çiftçi Murat Durgun, Erfelek Barajı'ndan yeterli sulama suyu alamadıklarını, bu nedenle silajlık mısır tarlalarının kuruma noktasına geldiğini belirtti. Suyun çeltik tarlalarına yönlendirildiğini iddia eden Durgun, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop merkeze bağlı Hacıoğlu Köyü'nde çiftçilik yapan Murat Durgun, Erfelek Barajı'ndan gelen sulama suyunun yeterli seviyede verilmediğini belirterek, susuzluk nedeniyle silajlık mısır ekili tarlalarının kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Sinop merkeze bağlı Hacıoğlu Köyü'nde çiftçilik yapan Durgun, yaklaşık 20 dönümlük silajlık mısır tarlasında ciddi su sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Devlet tarafından yıllar önce Erfelek Barajı'ndan bölgeye sulama hattı çekildiğini belirten Durgun, ilk yıllarda su alabildiklerini ancak son 2-3 yıldır aynı imkandan yararlanamadıklarını öne sürdü.

Sulama suyunun ağırlıklı olarak Erfelek Ovası'ndaki çeltik tarlalarına yönlendirildiğini iddia eden Durgun; Hacıoğlu, Çiftlik ve çevre köylerdeki üreticilerin mağdur olduğunu dile getirdi.

"MISIRLAR SUSUZLUKTAN KURUMAK ÜZERE"

Yaklaşık 20 dönümlük tarlasına 40-45 bin liranın üzerinde masraf yaptığını belirten Durgun, "Gece gündüz emek veriyoruz. Şu anda mısırlar susuzluktan kurumak üzere. Bu ürünün tek ihtiyacı su. Eğer kısa sürede su verilmezse mahsulümüzü kaybedeceğiz" dedi.

Sulama döneminde sürekli bakım ve onarım çalışmaları gerekçe gösterilerek su verilmediğini savunan Durgun, "Tam sulama zamanı geldiğinde 'tamirat var, tadilat var' deniliyor. Bu çalışmalar neden sulama sezonu dışında yapılmıyor? Su verilmeden sulama ücreti talep edilmesini de doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorunun yalnızca kendi köylerini değil, çevredeki birçok yerleşimi etkilediğini belirten Durgun, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Kaynak: ANKA
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