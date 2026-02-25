Haberler

Sinop'ta 3'ncü Kuşak Plak Satıcısı Şahinkaya: Genellikle Gençlerden ve Gurbetçilerden Rağbet Var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta dedesi ve babasının mesleğini sürdüren plak satıcısı Bartuğ Şahinkaya, “Genellikle genç arkadaşlarımızdan ve gurbetçi ağabeylerimizden rağbet var. Genellikle eskilere özlem duyuyorlar. Gençliklerine, çocukluklarına özlem duydukları için plağa ilgi arttı. Ben dedemi sevdiğim için ve dedem ve babam da bu işi yaptığı için ben de bu işe bağlandım. Bu işi yapmaktayım. Fiyatlar sanatçısına göre değişiyor" dedi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta dedesi ve babasının mesleğini sürdüren plak satıcısı Bartuğ Şahinkaya, "Genellikle genç arkadaşlarımızdan ve gurbetçi ağabeylerimizden rağbet var. Genellikle eskilere özlem duyuyorlar. Gençliklerine, çocukluklarına özlem duydukları için plağa ilgi arttı. Ben dedemi sevdiğim için ve dedem ve babam da bu işi yaptığı için ben de bu işe bağlandım. Bu işi yapmaktayım. Fiyatlar sanatçısına göre değişiyor" dedi.

Sinop'ta yaşayan Bartuğ Şahinkaya, dedesinin yaklaşık 65 yıl önce başladığı plak satışı işine babasıyla beraber devam ediyor. Şahinkaya, son dönemde plağa ilginin arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Dedem Celal Şahinkaya, 1965 yılında Tersane mevkiinde plak işine başlamıştı. Dedem, babam ve ben üç kuşaktan beri bu işi yapmaktayız. Rağbet arttığı için yeniden plak sektörüne girdik. Genellikle gençlerden ve gurbetçilerden çok rağbet var. Genellikle eskilere özlem duyuyorlar. Gençliklerine, çocukluklarına özlem duydukları için plağa ilgi arttı. Ben dedemi sevdiğim için ve dedem ve babam da bu işi yaptığı için ben de bu işe bağlandım. Bu işi yapmaktayım. Fiyatlar sanatçısına göre değişiyor. Mesela bir Müslüm Gürses ile Sezen Aksu plağı bir olmuyor. Fiyatlar sanatçısına göre değişiyor. En net ses plakta dinlenir ve plağın sesi daha nettir. Kaliteli müzik dinlemek istiyorlarsa plak tercih edebilirler. Bu plaklar ilk basımlar olduğu için o zamanki daha net sesi veriyor."

Kaynak: ANKA
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

Film değil gerçek! 20 milyonluk soygunda şoke eden plan deşifre oldu
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza