Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Altay: "Paranın Değeri Düşünce İnsanların Nakde Olan İhtiyacı Çok Yoğunlaştı"

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, insanların giderek artan ihtiyaçları nedeniyle nakit yardıma yöneldiğini belirtti. Dernek, giyim ve eşya yardımları dışında nakit yardım talebinin de arttığını ifade etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "İnsanlar ilk başlarda bizden eşya, giyim bu tür şeyleri istiyor. Ama artık nakit olarak istiyorlar. Çünkü onun bir kısmını belki eşyaya kullanıyorlar ama diğer kısmını farklı alanlarda kullanıyorlar. Çünkü ihtiyaç çok arttı. Alım gücü de çok azaldı. Paranın değeri tabii düşünce insanların nakde olana ihtiyaçları çok yoğunlaştı" dedi.

Sinop Güç Birliği Derneği'nin bir yıllık çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Dernek Başkanı Erdoğan Altay, ayda 300'e yakın kişiye giysi dağıtımı yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşya yardımlarımız devam ediyor. Günde ortalama, 10 kişiye yakın insan giriyor. Ayda ortalama 300 kişiye yakın insana giysi dağıtımı yapıyoruz. Yanmış evlerin tadilatları, eşyaların tedarik edilmesi işleriyle uğraşıyoruz. Bu sene 7 tane ev döşedik. Geçen sene bin 250 aileye gıda kolisi verdik. Kurban Bayramında et yardımlarımız olacak. 5 tane burs alan öğrencimiz var aynı zamanda ilk 20 bine giren Sinoplu öğrencilere biz burs veriyoruz. Yardıma bütünleşik olarak baktığınız zaman ihtiyaç sahibi olan insanların otobüs paralarından tüp parasına, yağdan şeker parasına ya da aklınıza ne geliyorsa işte çok ihtiyaç elzem olan o andaki çok böyle acil ihtiyaçların tamamında biz varız.

"Nakdi yardımlar bizim değil, aslında biraz da devletin işi"

Bebek bezi, hasta bezi ve mama ihtiyaçları devam ediyor. İnsanlar ilk başlarda bizden eşya, giyim bu tür şeyleri istiyor. Ama artık nakit olarak istiyorlar. Çünkü onun bir kısmını belki eşyaya kullanıyorlar ama diğer kısmını farklı alanlarda kullanıyorlar. Çünkü ihtiyaç çok arttı. Alım gücü de çok azaldı. Paranın değeri tabii düşünce insanların nakde olana ihtiyaçları çok yoğunlaştı. Ama tabii biz nakli yardımlardan daha çok ayni yardımlarımızı yapmaya daha çok yakınız. Nakdi yardımlar bizim değil, aslında biraz da devletin işi.

Pazartesi günü Sinop için büyük bir kampanyanın işaret fişeğini yakacağız. Ortalama bizim hedefimiz en az 1 milyon insana ulaşmak. 1 milyon insanın da kendi sosyal medyada paylaştığı yayınlarla bunu milyonlarca insana ulaştırarak bu kampanyayı bitirip SMA hastası 5 aylık Uras Çağrı çocuğumuzun hastalığından kurtararak özgürce koşmasını, yürümesini, hayata katılmasını sağlamak istiyoruz. Bu kampanyanın çok etki olacağını düşünüyoruz.  İnşallah Sinop'u, ülkeyi de etkiler. Bu sayede çocuğumuz kurtulur."

Kaynak: ANKA / Yerel
