Sinanpaşa Vergi Dairesi Törenle Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Vergi Dairesi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni; Kaymakam Emrah Aslan, Afyonkarahisar Defterdarı İbrahim Gündüz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Cengiz Şirin, STK temsilcileri, iş insanları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçenin ekonomik gelişimine katkı sunması beklenen Sinanpaşa Vergi Dairesi, vergi hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak vatandaşlara yerinde hizmet sunacak. Açılışta konuşan yetkililer, yeni vergi dairesinin ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR