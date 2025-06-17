Sinanpaşa Vergi Dairesi Törenle Açıldı

Sinanpaşa Vergi Dairesi Törenle Açıldı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yeni Vergi Dairesi törenle hizmete açıldı. Açılış, yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi ve yeni vergi dairesinin ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Vergi Dairesi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni; Kaymakam Emrah Aslan, Afyonkarahisar Defterdarı İbrahim Gündüz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Cengiz Şirin, STK temsilcileri, iş insanları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçenin ekonomik gelişimine katkı sunması beklenen Sinanpaşa Vergi Dairesi, vergi hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak vatandaşlara yerinde hizmet sunacak. Açılışta konuşan yetkililer, yeni vergi dairesinin ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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