Diyarbakır'da 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla futbol turnuvası düzenlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası final müsabakası, büyük heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla düzenlenen organizasyon, öğrenciler arasında dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularını güçlendirdi.

Final karşılaşmasında iki başarılı sınıf takımı kıyasıya mücadele ederken, tribünleri dolduran öğrenciler ve öğretmenler maç boyunca takımlarına büyük destek verdi. Sportmenlik ruhunun ön planda olduğu turnuva boyunca öğrenciler hem yeteneklerini sergiledi hem de birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları okul yönetimi tarafından takdim edildi. Final programına katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Andiç ve şube müdürleri de öğrencilere ödüllerini takdim ederek gençlerin başarılarını tebrik etti. Yapılan konuşmalarda sportif faaliyetlerin öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren tüm katılımcılara teşekkür edildi. Coşku dolu anlara sahne olan final müsabakası, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

