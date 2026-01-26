Haberler

Silifke'de balık çiftliğinin ağı yırtıldı, tekneler balıkla doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına nedeniyle yırtılan balık ağları, balıkçıların teknelerini doldurmasına neden oldu. Vatandaşlar ucuz balık almanın keyfini çıkardı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle balık çiftliğinde meydana gelen ağ yırtılması sonucu balıkçılar ağlarını doldurdu.

İlçede dün etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve dalgalar, Taşucu Mahallesi açıklarında faaliyet gösteren bir balık çiftliğindeki ağların yırtılmasına neden oldu. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağlarını balıkla doldurup geri döndü. Tekneleri tıka basa dolan balıkçılar keyifli anlar yaşadı. Boğsak Balıkçı Barınağına gelen vatandaşlar da ucuz balık almanın fırsatını yakaladı.

Teknelerini dolduran balıkçılar, mutluluklarını dile getirdi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...