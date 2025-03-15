Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'dan Başsavcı Sarıca'ya Ziyaret

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Siirt'in ekonomik gelişimi ve iş dünyasına yönelik konular ele alındı. Başkan Kuzu, iş dünyasının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaşarak, şehirdeki ekonomik kalkınmanın önemine dikkat çekti. Başsavcı Tuğan Sarıca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomik ve ticari yapısına katkı sağlayan çalışmaları desteklediklerini belirtti. - SİİRT