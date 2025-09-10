Siirt'te IPARD III Programı Tanıtıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde Siirt'teki bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Tanıtım toplantısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Selda Coşkun, yerel yöneticiler, çiftçiler, yatırımcılar ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Toplantıda, IPARD III Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik yatırım ve projelere sağlanacak destekler hakkında bilgi verildi. Yetkililer, programın Siirt'te tarımsal üretimin güçlendirilmesine, istihdamın artırılmasına ve kırsal ekonominin canlandırılmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. - SİİRT