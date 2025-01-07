Siirt Havalimanı 2024 İstatistikleri Açıklandı

Siirt Havalimanının 2024 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

İstatistiklere göre Siirt Havalimanında 2024 yılında, seyahat eden yolcu sayısı 72 bin 105 oldu. 2024 yılında Siirt Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 826 olurken, 699 ton yük taşındı. - SİİRT