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"Sigorta şirketlerinin verdiği kararlar her zaman nihai değildir"

'Sigorta şirketlerinin verdiği kararlar her zaman nihai değildir'
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Avukat Zeynep Sevim, seyahat ve özel sağlık sigortalarındaki uyuşmazlıkların arttığını belirterek, sigorta şirketlerinin ret kararlarının yargı denetimine tabi olduğunu ve vatandaşların hukuki haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Avukat Zeynep Sevim, son yıllarda seyahat ve özel sağlık sigortalarında uyuşmazlıklarda artışlar olduğunu söyleyerek, "Sigorta şirketlerinin verdiği kararlar her zaman nihai değildir" dedi.

Sigorta şirketlerinin bazı durumlarda poliçe dışında kalındığını söyleyerek ödeme yapmayı reddettiğini söyleyen Zeynep Sevim, "Son yıllarda özellikle seyahat sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla ilgili uyuşmazlıklarda artış olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar sigorta yaptırırken karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alındıklarını düşünüyorlar. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketleri, poliçe kapsamı dışında kaldığı veya poliçe şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle ödeme taleplerini reddedebiliyor. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli husus, sigorta şirketinin verdiği kararın her zaman nihai olmadığıdır. Sigortalılar, hak kaybına uğradıklarını düşündüklerinde yasal yollara başvurabilirler. Böylelikle uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından detaylı şekilde incelenebilir. Nitekim yakın zamanda gördüğümüz bir emsal kararda, yurt dışında tedavi gören ve ardından ambulans uçakla nakledilen bir sigortalının masrafları, sigorta şirketi tarafından başvuruya rağmen karşılanmamıştı. Konunun yargıya taşınmasının ardından mahkemece sigortalı haklı bulundu ve yaklaşık 17 bin Euro'nun sigortalıya ödenmesine karar verildi. Bu karar, sigorta şirketlerinin ret gerekçelerinin yargı denetimine tabi olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

Sevim, vatandaşlar hukuki haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Elbette her dosya kendi özel şartları içerisinde değerlendirilir. Ancak vatandaşlarımızın haklı olduklarını düşündükleri durumlarda hukuki haklarını kullanmaktan çekinmemeleri gerekir. Çünkü birçok uyuşmazlıkta nihai değerlendirmeler mahkemelerce yapılmakta, vatandaşların bizzat kendilerinin yapmış oldukları sigorta başvuruları zaman zaman cevap vermeyebilmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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