Sezon başladı, balık tezgahları şenlendi

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda çeşitlilik artarken, balık fiyatlarının da geçen yıla göre daha uygun olması vatandaşları sevindirdi. Balıkçı Ercan Tunç; sezonun bol ve bereketli başladığını belirterek, havaların yağışlı geçmesinin balık çeşitliliğine olumlu yansıdığını söyledi.

35 yıldır balıkçılık yapan Ercan Tunç, bu yıl sezonun güzel başladığını ifade ederek; "Balıklarımız bol, çeşitlerimiz çok, balık ucuz. Sezonun böyle açılması güzel oldu. Hava yağışlı olduğundan dolayı her şey bol bu sene. Böyle giderse daha da güzel olacak" dedi. Tezgahlarda şu anda en fazla palamut, hamsi ve istavrit bulunduğunu belirten Tunç, bu balıkların mevsimi olduğunu söyledi. Tunç, "Şu an en çok palamut, hamsi ve istavrit var. Zaten bunların da mevsimi. Bunlar da bitince çinakop, lüfer ve sarıkanat çıkacak" diye konuştu.

Balık fiyatları hakkında da bilgi veren Tunç, palamudun 90-100 TL, istavritin 100-150 TL, hamsinin ise 150 TL'den satıldığını belirtti. Geçen yıla göre fiyatların daha uygun olduğunu söyleyen Tunç, "Bu fiyattan aşağı da olmaz. Geçen sene daha yüksekti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı