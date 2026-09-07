Haberler

Sezon başladı, balık tezgahları şenlendi

Sezon başladı, balık tezgahları şenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda çeşitlilik artarken, balık fiyatlarının da geçen yıla göre daha uygun olması vatandaşları sevindirdi.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda çeşitlilik artarken, balık fiyatlarının da geçen yıla göre daha uygun olması vatandaşları sevindirdi. Balıkçı Ercan Tunç; sezonun bol ve bereketli başladığını belirterek, havaların yağışlı geçmesinin balık çeşitliliğine olumlu yansıdığını söyledi.

35 yıldır balıkçılık yapan Ercan Tunç, bu yıl sezonun güzel başladığını ifade ederek; "Balıklarımız bol, çeşitlerimiz çok, balık ucuz. Sezonun böyle açılması güzel oldu. Hava yağışlı olduğundan dolayı her şey bol bu sene. Böyle giderse daha da güzel olacak" dedi. Tezgahlarda şu anda en fazla palamut, hamsi ve istavrit bulunduğunu belirten Tunç, bu balıkların mevsimi olduğunu söyledi. Tunç, "Şu an en çok palamut, hamsi ve istavrit var. Zaten bunların da mevsimi. Bunlar da bitince çinakop, lüfer ve sarıkanat çıkacak" diye konuştu.

Balık fiyatları hakkında da bilgi veren Tunç, palamudun 90-100 TL, istavritin 100-150 TL, hamsinin ise 150 TL'den satıldığını belirtti. Geçen yıla göre fiyatların daha uygun olduğunu söyleyen Tunç, "Bu fiyattan aşağı da olmaz. Geçen sene daha yüksekti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertan Saban, Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Odasına girip sigaralarını çalıyordum

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Gizlice odasına girip...
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup

İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
İstanbul'da dehşet! Doktoru bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru bıçaklayıp kaçtı, sahilde kendini öldürmeye kalktı
Beşiktaş'ın yeni yıldızı soluğu eski takımının maçında aldı

Süper Lig devinin yeni yıldızı soluğu eski takımının maçında aldı
Manisa tarihinin en büyüğü! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu