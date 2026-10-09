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ŞESOB, Cizre ve Silopi esnafının sorunlarını görüşmek için Cizre'de toplandı

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ŞESOB, Cizre ve Silopi esnafının sorunlarını görüşmek için Cizre'de toplandı
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Cizre'de ŞESOB heyeti, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek Cizre ve Silopi esnafının sorunlarını görüştü. Görüşmede esnafın dayanışma içinde hareket etmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf dayanışması ve sektörün geleceğine yönelik yapılan toplantıda sorunlar masaya yatırıldı.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu ve beraberindeki heyet, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek Başkan Halil Geleri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Cizre ve Silopi'deki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, talepleri ve ticari hayatı ilgilendiren güncel konular masaya yatırıldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, esnafın dayanışma içinde hareket etmesinin ve yerel ekonominin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Toplantı ile ilgili kısa açıklama yapan Haşimoğlu, "Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri ve değerli yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek Cizre ve Silopi esnafımızı ilgilendiren konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri, yakın ilgi ve alakaları için kıymetli Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Geleri ise ilçe ekonomisinin belkemiği olan esnaf ve sanatkarların haklarını korumak ve ticari hacmi artırmak adına bu tür temasların ve kurumlar arası dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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