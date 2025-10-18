Serhat Sarıçiçek, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler

Erzincanlı milli güreşçi Serhat Sarıçiçek, 2025 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Erzincanlı milli güreşçi Serhat Sarıçiçek, 2025 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sarıçiçek memleketi Erzincan'da davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Dünya güreş camiasının ve Türk güreşinin deneyimli isimlerinin katıldığı 2025 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında milli mayo ile Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı güreşçi Serhat Sarıçiçek dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın Tatabanya kentinde düzenlenen şampiyona serbest ve grekoromen stil kategorilerinde heyecanlı maçlara sahne oldu. Türk güreşi, bu alanda da adından söz ettirmeyi başardı. Şampiyonaya Türkiye'den 60 kişilik bir kafile katıldı.

Deneyimli güreşçilerin yeteneklerini sergilediği platform olan şampiyonada, grekoromen stilde en zor kategori olan A grubu 35-40 yaş 130 kilo grubunda mindere çıkarak madalya mücadelesi veren ve dünya üçüncüsü olmayı başaran Erzincanlı milli güreşçi Serhat Sarıçiçek, elde ettiği başarıyla, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da spor otoritelerinin takdirini kazandı. Şampiyonada Sarıçiçek'in antrenörlüğünü ise milli güreşçi Çetin Boğa yaptı.

Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Serhat Sarıçiçek memleketi Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen coşkulu törenle karşılandı. Davul zurna eşliğinde karşılanan Sarıçiçek, kendisine destek veren ailesine, spor ve güreş camiasına, Erzincan halkına teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
