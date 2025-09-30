Selver Mumcu: Ailesiyle Sineklik ve Perde Montajında Usta Oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Selver Mumcu, eşinin çalıştıracak eleman bulamadığı için başladığı sineklik ve perde işinde 2 yılda montaj ustası oldu. Mumcu, "Çok da iyi eleman oldum" dedi.

Serik ilçesinde yaşayan Mumcu ailesi, sanayide bulunan iş yerinde evlere sineklik ve balkonlara perde montaj işi yapıyor. 42 yaşındaki Selver Mumcu, otelde kat görevlisi olarak çalışırken bir gün eşinin çalıştıracak eleman bulamadığını öğrendi. Eşine kendisinin bu konuda yardımcı olabileceğini söyleyen kadın, yanında çalışmaya başladıktan sonra 2 yıl işinde işi tam anlamıyla öğrendi. Sineklik ve perde işinde adeta usta olan azimli kadın, bir yandan eşinin eleman sıkıntısını gidermenin bir yandan da evine birlikte ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Görenler şaşırıyor

Görenlerin hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu anlatan Mumcu, "Görenler 'kadın çalışıyor' diye şaşırıyorlar hem de çok seviniyorlar. Müşteriler için de iyi oluyor. Eşimle bu işi yapmak güzel. Yaptığım işten mutluyum" dedi.

"Çok da iyi eleman oldum"

Yaptığı işi öğrenirken ilk başlarda zorlandığını ama öğrenip şu an çok iyi eleman olduğunu anlatan Selver Mumcu, "Bu işi 2 yıldır eşimle beraber yapıyoruz. Eşim eleman arıyordu. Ben yardımcı olurum dedim ve beraber çalışmaya başladık. Görenler çok mutlu oluyor. 'Bayan çalıyor' diye şaşırıyorlar hem de çok seviniyorlar. Müşteriler için de iyi oluyor. Eşimle bu işi yapmak güzel oluyor. Stres yok çünkü. Yaptığım işten mutluyum. Evlere sineklik teli montajı yapıyoruz. Bu işi ilk öğrenirken zorlandım ama şu an çok iyi yapıyorum. Çok da iyi eleman oldum. 2 çocuğum var onlarda bu işi yapmama çok sevindiler. Yazın üniversitede okuyan oğlum da bize yardım ediyor. Aile şirketi gibi oluyoruz" diye konuştu.

"Aile şirketi gibi olduk"

Azimli kadının eşi Veli Mumcu da "4 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başta kendim yapıyordum. Elemansızlık çekiyordum ve işlerimde yoğundu. Eşim otelde çalışıyordu, yanıma aldım. Şu an birlikte çalışıyoruz aile şirketi gibi olduk" dedi. - ANTALYA