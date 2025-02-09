İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Şehit Recep İnce Ortaokulu dart takımı Türkiye finallerinde

Şehit Recep İnce Ortaokulu dart takımı Türkiye finallerinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ı temsilen Bölge Şampiyonası'na katılan Şehit Recep İnce Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Diyarbakır'da düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Adıyaman'ı temsilen Bölge Şampiyonası'na katılan Şehit Recep İnce Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Diyarbakır'da düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Dart branşında Adıyaman İl Birincisi olarak Diyarbakır'daki Bölge Finallerine katılan Besni Şehit Recep İnce Ortaokulu, burada da üstün performans sergileyerek bölge şampiyonu oldu.

Okul Müdür Yardımcısı Arif Koç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nurettin Öktem yönetiminde başarılı bir turnuva geçiren sporcular, 1-4 Mart 2025 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde şampiyonluk için mücadele edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
img

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip saldırdı
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler
Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.