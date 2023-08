Şehit Polis Fethi Sekin için bin 570 kilometre pedallayacak

İZMİR - İzmirli bisikletçi Orhan Kotluk, İzmir Adliyesine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in anısına bin 570 kilometrelik bisiklet turuna çıktı. Sekin'in şehit düştüğü İzmir Adliyesi'nde başlayan ve 20 gün sürecek tur, Fethi Sekin'in memleketi Elazığ Baskil'deki kabrinde sona erecek.

İzmir'de yaşayan bisikletçi Orhan Kotluk, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleşen saldırıda, kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin anısına bisiklet turu düzenledi. Kotluk, Fethi Sekin'in kabrine götüreceği Türk bayrağını teslim almak üzere İzmir Adliyesi önüne geldi. Bayrak teslim törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, Adalet Sarayı İdari İşler Müdürü Akın Karesi ve adliye personeli katıldı. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Türk bayrağını Kotluk'a teslim etti.

"Kalbimizde yaşatacağız"

Bayrağın tesliminin ardından açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, "Şehidimizin hatırasını vatandaşlarımızın her bir ferdinin sahip çıkıp, yaşatması bizleri onurlandırıyor. Kahraman Fethi Sekin'in aziz hatırasını her daim canlı tutup, kalbimizde yaşatacağız" dedi. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ise "Şehitlik mefhumu, yüce bir mefhum. Şehidimize vefa borcunu göstereceğimiz her adımın göstergesi olarak buradayız. Fethi Sekin ve bütün şehitlerimiz bizim için kıymetli. Şehitlik mefhumu bizim yapı harcımız. Bunu gençlerimizin aklında yer etmesini sağlayacak her adım bizim için önemli" açıklamasında bulundu.

"Lütfen unutmayın, onları unutturmayın"

Orhan Kotluk ise etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Lütfen unutmayın, onları unutturmayın" dedi. Kotluk daha sonra Fethi Sekin'in şehit düştüğü yer olan İzmir Adliyesinde teslim aldığı bayrağı kabrine ulaştırmak üzere bin 570 kilometrelik bisiklet turuna doğru yola çıktı. Yolculuğun yaklaşık 20 gün süreceği öğrenildi.