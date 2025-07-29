SEDAŞ, Sakarya'nın Elektrik Dağıtım Altyapısına 1,4 Milyar Lira Yatırım Yapacak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 2025 yılı yatırım programı kapsamında Sakarya'nın elektrik dağıtım altyapısının modernizasyonu için 1,4 milyar liralık yatırım yapacak.

SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, kent genelinde hayata geçireceği 62 projeyle mevcut şebeke kapasitesini artırmayı ve sistemin muhtemel kesintilere karşı dayanıklılığını yükseltmeyi hedefliyor. Yatırım kapsamında il genelinde 133 yeni trafo kurulacak, 56 kilometre yüksek gerilim ve 140 kilometre alçak gerilim yer altı hattı döşenecek. Ayrıca, 121 kilometre yüksek gerilim ve 268 kilometre alçak gerilim havai hattı tesis edilecek.

Açıklamada, yatırımların her ilçenin coğrafi özellikleri, mevcut altyapı durumu ve büyüme potansiyeli analiz edilerek, sahaya özel çözümlerle şekillendirildiği belirtildi. - KOCAELİ