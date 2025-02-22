Sarıyer'de Kar Eğlencesi: Çocuklu Aileler Atatürk Kent Ormanı'na Akın Etti

Sarıyer'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından hafta sonunu fırsat bilen çocuklu aileler Atatürk Kent Ormanı'na akın etti. Çocuklar, karın tadını çıkarıp doyasıya eğlendi.

Sarıyer'de etkisini sürdüren kar yağışının ardından çocuklu aileler Atatürk Kent Ormanı'na akın etti. Hafta sonu tatilini fırsat bilen birçok vatandaş karın keyfini çıkarmak için ormana gitti. Vatandaşlardan bazıları kahve ve çay keyfi yaparak karlı havanın tadını çıkarırken, bazıları ise orman içinde soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüş ve koşu yaptı. Çocuklar ise hem kar topu savaşı yaptı hem de bol bol kayarak doyasıya eğlendi.

"Çocuklarla birlikte eğleniyoruz, herkesi davet ediyorum çıkın gelin"

Yeğenleriyle birlikte karlı havanın tadını çıkarmak için Atatürk Kent Ormanı'na gelen Fırat Ali Özcan, "Sabah erken saatlerde çocuklarla birlikte kent ormanına koşmaya geldik, hem de kardan adam yapalım dedik. Çocuklarla birlikte eğleniyoruz. Herkesi davet ediyorum, çıkın gelin" diye konuştu. - İSTANBUL