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Sarıyer'de 625 Milyon Liraya Rekor Fiyatla Satılık Yalı

Sarıyer'de 625 Milyon Liraya Rekor Fiyatla Satılık Yalı
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Sarıyer Büyükdere'de bulunan yol yalısı, 625 milyon lira rekor fiyatla satışa çıkarıldı. 4 katlı yalı, 550 metrekarelik arazide 900 metrekare kullanım alanına sahip.

Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının, 550 metrekarelik arazide, 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.

Sarıyer Büyükdere'de Piyasa Caddesi'nde bulunan yol yalısı 625 milyon liradan satışa çıkarıldı. Rekor fiyat istenen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor. 550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda, 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor. Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükdere İstanbul Ekonomi Sarıyer Emlak Yerel Yaşam

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