Kars Sarıkamış'ta şehit olan askerlerin anısına meşaleli kayak ve mapping 3D gösterisi yapıldı

Kars Sarıkamış'ta şehit olan askerlerin anısına kayak merkezinde meşaleli kayak ve mapping 3D gösterisi yapıldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde yapılan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Eski Bakan Ahmet Aslan, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak JAK Timleri zirveden kayak ve meşale ile davetlilerin yanına kadar geldi. Burada daha önce hazırlanan "Sarıkamış 109. Yıl" yazısı ateşlendi. Daha sonra davetliler için hazırlanan mapping 3D gösterisine geçildi. Bir otelin cephesinde ışıklarla yapılan gösteride Sarıkamış şehitlerinin kahramanlıkları ile ilgili sunumlar yapıldı. Vatandaşlar ve davetliler gösteriyi zaman zaman duygulanarak izledi. - KARS