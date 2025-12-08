Haberler

Sarıcakaya'da iyi tarım desteği

Eskişehir Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' kapsamında, Sarıcakaya'da yapılan törenle 28 çiftçiye sertifika verildi. Proje, güvenilir gıda üretimi ve sürdürülebilir tarım için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Eskişehir Valiliği'nin katkılarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' kapsamında, Sarıcakaya İlçesi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törende 28 çiftçiye iyi tarım sertifikası, biyoteknik mücadele için sarı ve mavi yapışkan tuzak ile biyolojik preparat teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012 yılından bu yana sürdürülen bir proje olup, Eskişehir bu projeye 2015 yılında dahil oldu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü daha önceki yıllarda kiraz, kuru soğan, patates, çörekotu, anason, yaprağı yenen sebzeler ve domates üreten üreticilere İyi Tarım Uygulamaları konusunda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı.

"Sarıcakaya'da 21 bin 565 ton ürün elde edilmiştir"

Açıklamanın devamında, "Sarıcakaya'da 2025 yılında bin 900 dekar örtü altında olmak üzere, toplam 2 bin 230 dekar alanda domates yetiştirilmiş ve 21 bin 565 ton ürün elde edilmiştir. İlçe ekonomisi yönünden büyük öneme sahip bu ürünün değişen pazar ihtiyaçlarına göre üretilmesi bu yüzden çok önemlidir. Artan tüketici bilinciyle birlikte gıda perakendecileri üreticilerden bir gıda güvenirliliği sertifikası olan iyi tarım uygulamaları sertifikasını talep etmeye başlamıştır. İyi tarım uygulamaları sertifikası güvenilir gıdanın yanı sıra, sürdürülebilir bir üretim ve üretim yaparken çevrenin, insan ve hayvan refah ve sağlığının korunduğunu ifade eder" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
