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Şanlıurfa'da pamuk tarlalarında obruklar oluştu

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Harran'ın Ballıca ve Karaali mahallelerinde pamuk tarlasında oluşan obruklar çiftçileri tedirgin ediyor. Çiftçiler, devletin müdahale etmesini ve çukurların kapatılmasını istiyor.

(ŞANLIURFA) - Harran'ın Ballıca ve Karaali mahallelerinde, pamuk tarlasında 15 metre çapında oluşan obruklar çiftçileri tedirgin etti. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Dağ, "Beklentimiz devlet el atsın artık. Bu çukurlarımızı kapatması lazım. Devam ederse mecbur tarlayı ekmekten vazgeçeceğiz" dedi.

Konya'da sık sık görülen obruk oluşumu Şanlıurfa'da da görülmeye başlandı. Ballıca ve Karaali mahallelerindeki pamuk tarlasında biri 15 metre çapında ve 10 metre derinliğinde olmak üzere obruklar oluştu. Obruktan tedirgin olan çiftçi Mustafa Dağ, soruna çözüm bulunmasını istedi.

"Devletin el atmasını bekliyoruz"

Çiftçi Mustafa Dağ şunları söyledi:

"Çukurlar 4-5 yıldır bu devam devam ediyor. Her yıl bir çukur oluşuyor yaklaşık on çukur oluşuyor. Şimdi  bir çukur faaliyete diğerlerini kendi imkanımızla kapattık. Korkumuz var çökmesinden ama ne yapacağız ekmek ekmek davası mecburuz. Yetkililere bildirdik. 5-6 yıl önce yetkililere bildirdik gelip baktılar Konya'da böyle obruklar oluştuğunu da söylediler. 'Bir şey olmaz buraya' deyip çekip gittiler daha geri dönmediler. Beklentimiz devlet el atsın artık, bu çukurlarımızı kapatması lazım, kapatsa iyi olur. Devam ederse mecbur tarlayı ekmekten vazgeçeceğiz. Bir gece yattıktan sonra sabah kalktıklarında birden çökmüş gördüğümüz tamamen bu alan. Son 4-5 yıldır bu devam ediyor artık canlandı mı desek veya altta bir boşluk mu var onu bilemiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Şanlıurfa Karaali Ballıca Ekonomi Güncel Harran Yerel

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