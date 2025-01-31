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Şanlıurfa'da Elektrik Trafosu Patladı, Şehir Karanlığa Gömüldü

Şanlıurfa'da Elektrik Trafosu Patladı, Şehir Karanlığa Gömüldü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde DEDAŞ'a ait elektrik trafosu patladı. Patlama sonrası birçok cadde, sokak ve mahalle karanlığa büründü. Vatandaşlar, elektrik kesintilerine karşı çözüm bekliyor.

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait elektrik trafosu bomba gibi patladı. Yaşanan patlama sonrası birçok cadde, sokak ve mahalle karanlığa gömüldü.

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Cuma Gönüllü Parkı'nda bulunan ve birçok cadde, sokak ve mahallenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo bomba gibi patladı. Yaşanan patlama sonrası karanlığa gömülen mahallede vatandaşlar dışarıda telefon ışıklarını kullanarak yürüdü.

DEDAŞ'ı aramalarına ve kayıt oluşturmalarına rağmen gelip gidenin olmadığını belirten vatandaşlar, sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi. İş yeri açık olan birçok esnafın kapı önünde odun yakarak ısınma problemini çözmeye çalıştığı görüldü. Bazı esnafların ise jeneratörler yardımı ile müşterilerine hizmet vermeye devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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