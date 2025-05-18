SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci'den 19 Mayıs mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Dr. Sermet Kileci yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919 tarihi bağımsızlığımız için millet olarak azim ve kararlılıkla verdiğimiz mücadelenin ve başarabileceklerimizin bir kanıtı olarak tarihin eşsiz sayfalarında yerini aldı" dedi.

Milletin yeniden birlik olma şuuruna vesile olan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Dr. Kileci, mesajında, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, vatan sevgisi ve milletine olan inancı dünyada eşine ender rastlanan bir bağımsızlık destanı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin geçmişinde çok önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs'ı geleceğimizin teminatı gençlerimize bayram olarak armağan ederken, onlara olan inancını da göstermiştir. Gençlerimize bu armağanın nesilden nesile aynı bilinçle aktarılmasında büyük sorumluluklar düşmektedir. 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' diyerek, Cumhuriyetimizi ve geleceğimizi gençlere emanet eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını vermekten çekinmeyen tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP