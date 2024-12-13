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SANKO Okulları Genç Kız Takımı Yüzme Şampiyonu Oldu

SANKO Okulları Genç Kız Takımı Yüzme Şampiyonu Oldu
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Gaziantep'te düzenlenen 'Okullar Arası Genç Kız ve Erkek Yüzme Müsabakası'nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı il şampiyonu olurken, Genç Erkek Takımı dördüncü oldu. Öğrenciler bireysel kategorilerde de madalyalar kazanarak başarılı sonuçlar elde etti.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Genç Kız ve Erkek Yüzme Müsabakası"nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı il şampiyonu olurken, Genç Erkek Takımı ise dördüncü oldu.

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada hem bireysel hem de takım kategorilerinde başarılı performanslar sergiledi. Genç Kız Takımı kadrosunda Beril Tanrıtanır, Duru Kayın, Defne Su Demirbakan, Arin Gökmavi, Eylül Kurt, Belen Türközü, Cansu Yıldırım, Eylül Uğurluer ve Pelin Ada Türkmen yer aldı.

Genç Erkek Takımını ise Kadirhan Sağlam, Furkan Nadir Yıldız, Mustafa Kerem Kaya, Arif Doruk Akınal, Kerem Dikbaş, Mete Şahin, Kaan Baydemir, Fahri Tuna Suat, Ertan Emre Alageyik ve Burhan Yetkin temsil etti.

SANKO Okulları öğrencileri, bireysel yarışlarda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük madalyaları kazanarak başarılarını taçlandırdı. Genç Kız Takımı il birinciliği kupasını alırken, Genç Erkek Takımı ise il dördüncülüğü elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmenleri Meltem Kalkan ile Mehmet Ali Karakuş'u tebrik ederek, Genç Kız Takımına bölge şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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