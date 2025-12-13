Haberler

Döviz destesi masaya çıkınca telefoncu kendini tutamadı: Ağzı kulaklarına vardı

Döviz destesi masaya çıkınca telefoncu kendini tutamadı: Ağzı kulaklarına vardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir telefoncunun, 120 bin TL değerindeki iPhone 17 Pro Max satışı sırasında müşteriyle olan etkileşimi sosyal medyada viral oldu. Esnaf Tayfun Balcı'nın paraları gördükten sonraki samimi tepkileri izleyenleri gülümsetti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir telefoncunun, 120 bin TL değerindeki iPhone 17 Pro Max'in satışı sırasında müşterinin yanında getirdiği döviz ve TL'leri görünce verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Paraları gördükten sonra ağzı kulaklarına varan telefoncunun o anları, izleyenleri tebessüm ettirdi.

Yıllardır telefoncu dükkanı işleten esnaf Tayfun Balcı'nın (44), iPhone 17 Pro Max satışı sırasında sergilediği tavırlar bir çalışan tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Balcı'nın, müşterideki paraları gördükten sonra verdiği samimi tepkiler internette büyük ilgi topladı. Parayı müşteriden alış anı, dövizleri koklaması ve kutu açılışı yapılan telefonu beyaz Mercedes gibi pazarlaması izleyenlerin hoşuna gitti. Video, birçok sosyal medya platformunda viral oldu.

"25 yıllık esnafım, en mutlu olduğum an iPhone sattığım an"

Esnaf olarak en mutlu olduğu zamanın iPhone satarken yaşadığını dile getiren Tayfun Balcı, "Müşteri arsayı satmış, telefon almaya geldi. Kendisine 17 Pro Max verdik. Video süper olmuş. Paraları görünce elim ayağım titremeye başladı, ne olduğunu şaşırdım. Video bayağı ilgi gördü. 120 bin TL'lik bir satış yaptık. Adamın dolarlarını, avrolarını ve TL'lerini aldık. Çok şükür 17 Pro Max satışlarımız gayet iyi. Mavi, gümüş, turuncu ve beyaz renkleri ilgi görüyor. iPhone satarken bir başka oluyorum, kendimi kaybediyorum. Videoya ben de rastlıyorum, izlerken kendime gülüyorum. Beni görenler de meşhur olduğumu söylüyor. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanların güvenini kazandık. Belli bir çevre ve kitle de oluşturduk. Hamdolsun geçinip gidiyoruz" dedi.

Balcı, popüler olan videosunun ardından tanımadığı insanların da kendisine tebessüm ettiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı!
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title