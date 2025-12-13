Döviz destesi masaya çıkınca telefoncu kendini tutamadı: Ağzı kulaklarına vardı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir telefoncunun, 120 bin TL değerindeki iPhone 17 Pro Max'in satışı sırasında müşterinin yanında getirdiği döviz ve TL'leri görünce verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Paraları gördükten sonra ağzı kulaklarına varan telefoncunun o anları, izleyenleri tebessüm ettirdi.

Yıllardır telefoncu dükkanı işleten esnaf Tayfun Balcı'nın (44), iPhone 17 Pro Max satışı sırasında sergilediği tavırlar bir çalışan tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Balcı'nın, müşterideki paraları gördükten sonra verdiği samimi tepkiler internette büyük ilgi topladı. Parayı müşteriden alış anı, dövizleri koklaması ve kutu açılışı yapılan telefonu beyaz Mercedes gibi pazarlaması izleyenlerin hoşuna gitti. Video, birçok sosyal medya platformunda viral oldu.

"25 yıllık esnafım, en mutlu olduğum an iPhone sattığım an"

Esnaf olarak en mutlu olduğu zamanın iPhone satarken yaşadığını dile getiren Tayfun Balcı, "Müşteri arsayı satmış, telefon almaya geldi. Kendisine 17 Pro Max verdik. Video süper olmuş. Paraları görünce elim ayağım titremeye başladı, ne olduğunu şaşırdım. Video bayağı ilgi gördü. 120 bin TL'lik bir satış yaptık. Adamın dolarlarını, avrolarını ve TL'lerini aldık. Çok şükür 17 Pro Max satışlarımız gayet iyi. Mavi, gümüş, turuncu ve beyaz renkleri ilgi görüyor. iPhone satarken bir başka oluyorum, kendimi kaybediyorum. Videoya ben de rastlıyorum, izlerken kendime gülüyorum. Beni görenler de meşhur olduğumu söylüyor. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanların güvenini kazandık. Belli bir çevre ve kitle de oluşturduk. Hamdolsun geçinip gidiyoruz" dedi.

Balcı, popüler olan videosunun ardından tanımadığı insanların da kendisine tebessüm ettiğini ifade etti. - SAMSUN